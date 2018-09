‘Noi – Mille volti e una bugia’: Giacobazzi nuovamente in Fvg

UDINE - Dopo i fortunatissimi spettacoli ‘Apocalypse’, ‘Un po’ di me’ e l’ultimo ‘Io ci sarò’, solo questo capace di totalizzare ben 140 repliche da tutto esaurito nei teatri d’Italia, Giuseppe Giacobazzi, comico romagnolo e volto tv fra i più amati dal pubblico italiano, torna live a grande richiesta con il nuovissimo show dal titolo ‘Noi – Mille volti e una bugia’.

IN FVG - In Friuli Venezia Giulia l’appuntamento con Giuseppe Giacobazzi è per domenica 19 maggio 2019 (inizio alle 21) al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per l’organizzazione di Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine e Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per il nuovo importante appuntamento sono già in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it.