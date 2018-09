Salvador Dalì, la ricerca dell’immortalità: al Visionario

UDINE – Tornano al Visionario gli appuntamenti dedicati alla grande arte, con ben sette titoli in prima visione dedicati a grandi artisti del passato e contemporanei in programma dal 24 settembre al 12 dicembre. Si comincia con 'Salvador Dalì, la ricerca dell’immortalità', docufilm dedicato a uno degli artisti più fantasiosi, irruenti e imprevedibili del ‘900 e sulla sua musa e collaboratrice Gala.

LA PELLICOLA - Il film sarà in programma al Visionario dal 24 al 26 settembre alle 17.20 e alle 19.30 (biglietto intero 10 euro, ridotto 8). Tra le novità della nuova stagione il nuovissimo abbonamento arte - dedicato, pensato e creato per i possessori della Card ‘Io sono Visionario’ - che permetterà di vedere tutti e 7 film a soli 49 euro. Il regista David Pujol ci guida, assieme a Montse Aguer Teixidor (direttrice del Museo Dalí) e Jordi Artigas (coordinatore delle Case Museo Dalí), in un percorso che ha inizio nel 1929, anno cruciale per l’artista sia dal punto di vista professionale che personale, fino alla sua morte, nel 1989. Un tour delle sue creazioni, la contemplazione della sua vita così intrecciata a quella di Gala, immagini e documenti, alcuni dei quali completamente inediti, avvicinano lo spettatore a un genio unico nella storia dell’arte. Un pittore che ha fatto di se stesso una straordinaria ed eccentrica opera, capace di assicurargli un posto tra i grandi maestri e nel mito e di regalargli quell’immortalità che ha cercato per tutta la vita. Il prossimo appuntamento con l’arte è fissato per il 27 settembre, quando arriverà sul grande schermo Michelangelo Infinito, ritratto avvincente e di forte impatto emotivo e visivo dell'uomo e dell'artista.

