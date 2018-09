Pfm​​​​​​​ canta De André – Anniversary’: lo strepitoso tour fa tappa anche in Fvg ()

UDINE - In occasione del quarantennale dei live ‘Fabrizio De André e Pfm in concerto’ e a vent’anni dalla scomparsa del poeta, la Pfm - Premiata Forneria Marconi, nella prossima primavera, tornerà straordinariamente sui palchi di tutta Italia con ‘Pfm​​​​​​​ canta De André – Anniversary’, uno strepitoso tour per celebrare lo storico sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento.

L’EVENTO - Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da 'La buona Novella'. In Friuli Venezia Giulia l’unico appuntamento con la Pfm sarà il 15 marzo 2019 (inizio alle 21.00) al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per l’organizzazione di Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine e Teatro stesso. I biglietti per il nuovo importante appuntamento saranno in vendita a partire dalle 12 di martedì 25 settembre sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it .