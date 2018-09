UDINE - L’estate sta finendo ma non il divertimento ! Lo staff, infatti, è già al lavoro per i festeggiamenti dei venticinque anni del Ceghedaccio, parte seconda, fissati per il 19 ottobre alla Fiera di Udine. Anche questa volta l’evento non mancherà di stupire giovani e meno giovani, in una serata di musica «Disco» con pista da ballo e tavoli gremiti di gente che ama e vuole divertirsi.

Info e prenotazioni www.ceghedaccio.com | 345.2655945.