Parte la serie A femminile: il Tavagnacco ospita l'Orobica Bergamo

TAVAGNACCO - Finalmente si comincia. Sabato 22 settembre alle 15 il Tavagnacco scenderà in campo per la prima giornata della serie A di calcio femminile. Un Campionato la cui organizzazione è curata dalla Figc. Le gialloblu ospiteranno al Comunale di via Tolmezzo la neopromossa Orobica Bergamo (arbitrerà l’incontro il signor Campagnolo). Dodici le formazioni ai nastri di partenza della competizione, che si articola in un girone unico secondo la formula di andata/ritorno, per complessive 22 giornate. Il calendario delle gare prevede la disputa di 5 incontri al sabato e il posticipo domenicale delle 12.30 trasmesso in esclusiva da Sky Sport.

LE PAROLE DI MISTER ROSSI - Per la compagine friulana sarà l’occasione di confrontarsi contro una squadra di pari categoria per verificare quanto il lavoro svolto quest’estate da mister Marco Rossi sia servito per amalgare il gruppo, radicalmente cambiato rispetto alla scorsa stagione. C’è curiosità anche per vedere le prime 11 titolari che scenderanno in campo, guidate, sul terreno di gioco, dalla neo capitano Elisa Camporese.

«Durante la preparazione estiva – confida mister Rossi – ci siamo concentrati molto sulla coesione del gruppo, sia da un punto di vista umano che tattico. Il tempo a disposizione non è stato molto, ma mi auguro comunque di essere riuscito a dare una linea corretta». Nello staff del Tavagnacco, al fianco di Marco Rossi hanno lavorato il suo vice Alessandro Campi e il preparatore dei portieri Giovanni Bin.

«Le ragazze hanno voglia di iniziare a giocare – continua Rossi – vedo la tensione giusta e quindi mi auguro di fare bene sabato. Il nostro avversario non va sottovalutato, dovremo giocare con la massima attenzione e il massimo rispetto, evitando di farci sorprendere. Alle ragazze chiederò determinazione e aggressività fin dai primi minuti. Loro arriveranno Tavagnacco per difendersi, quindi potremo avere qualche problema a sbloccare il risultato».

LE ALTRE PARTITE - Le altre sfide di giornata: Fiorentina Women’s-Atalanta Mozzanica (6-1), Pink Bari-Milan, Sassuolo-AS Roma, Women Hellas Verona-CF Florentia (tutte sabato alle 15). Nel posticipo Sky di domenica alle 12.30 la Juventus ospiterà il Chievo Verona Valpo.