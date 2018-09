CHIUSAFORTE – Ancora chiusa la strada che collega Chiusaforte a Sella Nevea. Quello che doveva essere un intervento di pochi giorni, dopo la caduta di alcuni massi dal muro di contenimento della strada, sopra uno dei tornanti, si sta prolungando ormai da una decina di giorni.

LE PAROLE DEL SINDACO FUCCARO - A darne notizia è il sindaco di Chiusaforte, Fabrizio Fuccaro, attraverso un post su Facebook: «Vi confermo che la strada d'accesso lungo la Val Raccolana per Sella Nevea resterà chiusa anche questo fine settimana. Durante quella trascorsa, la ditta incaricata ha provveduto in tempi rapidi a consolidare il muro che sostiene il piano viabile e a creare la rete di micropali a sostegno dello stesso per un consolidamento definitivo. Ormai la messa in sicurezza dell'area sta per essere completata. Con la direzione lavori ed Fvg Strade i contatti sono continui. Contiamo che la prossima notizia sia quella da tutti attesa e soprattutto arrivi presto».

LA LOCALITA’ NON E’ ISOLATA - La località di Sella Nevea non è comunque isolata, visto che è raggiungibile dal versante di Tarvisio. Certamente i disagi per chi lavora e abita nella località del Canal del Ferro non mancano, ma ormai con la chiusura della stagione estiva la frequentazione di turisti è notevolmente diminuita. Gli operatori della zona si augurano che la riapertura dell’arteria possa avvenire prima possibile.