LATISANA - E' bastato un temporale forte per mandare sott'acqua alcune vie di Latisana. E' successo sabato mattina. Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile per garage e scantinati finiti sott'acqua. E sui social scoppia la polemica, con i cittadini che si lamentano per la fragilità del territorio comunale e per la scarsa pulizia di tombini e caditoie.

I disagi maggiori si registrano in via Percoto, in via Risorgimento, via Gasperi, via Altan e via Ellero.

+++ SEGUONO AGGIORNAMENTI +++

Pioggia intensa a Latisana, e la cittadina finisce sott'acqua (© Fb - Stefania )

Pioggia intensa a Latisana, e la cittadina finisce sott'acqua (© Fb - Giuseppe Napolitano)