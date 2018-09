Abbattuto l'ex pollaio di via Dino Basaldella

UDINE - «Finalmente, dopo anni di attesa, è stato demolito il fabbricato fatiscente chiamato 'ex pollaio', situato in via Dino Basaldella». Così l’assessore all’edilizia Alessandro Ciani. «Erano decenni - prosegue l’assessore - che i cittadini del quartiere Di Giusto chiedevano che la struttura fosse abbattuta e che si ponesse fine a una situazione di degrado inaccettabile che non solo andava a vanificare l’impatto positivo dell’ampia area verde circostante ma che rappresentava un grave rischio per la sicurezza e la salute dei cittadini; l’ex pollaio era infatti da tempo diventato una vera e propria discarica abusiva in cui venivano gettati sostanze e materiali di ogni genere».

I lavori che sono cominciati nei giorni scorsi, sono stati affidati il 4 settembre; nella superficie dell’ex pollaio si svilupperà un prato in continuità con l’ampia area verde circostante. «Personalmente - chiarisce Ciani - sono orgoglioso di avere contribuito al concreto miglioramento della qualità della vita dei cittadini di un’area che merita di diventare sempre più sicura, verde e a misura di famiglia».

Soddisfazione anche dal consigliere con delega alla famiglia Giovanni Govetto, secondo il quale «l’attenzione alla famiglia passa anche attraverso interventi mirati e capaci di impattare positivamente sulla quotidianità dei bambini e dei genitori».