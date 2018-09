Province, Spitaleri: «La Lega vuole spartire posti e soldi»

UDINE - "Il ritorno alle province elettive è un insulto al buon senso: la Lega vuole solo avere più posti e più soldi pubblici da spartire. I pretoriani di Salvini non vengano a fare lezioni di democrazia». Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Salvatore Spitaleri, replicando all'assessore agli Enti locali Pierpaolo Roberti, il quale ha ribadito l'intenzione della giunta Fedriga di reintrodurre nell'ordinamento della Regione un ente intermedio elettivo.

Per Spitaleri «la Lega sta finalmente dimostrando in cosa consiste il suo programma: nel ritorno al passato. Quello che c'era una volta era buono di per sè e va restaurato: esercito di leva, province, sistema sanitario, confine di Stato, presto le case di tolleranza. Ma i problemi di oggi non si risolvono con le formule dei bei tempi andati, quando i treni arrivavano in orario e arrivava la befana».

«È inaccettabile impegnare Consiglio e Parlamento al cambiamento di uno Statuto regionale appena riformato - ha conclude Spitaleri - per tornare a dare indennità e gettoni a un centinaio di consiglieri provinciali».