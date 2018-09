Friuli Innovazione: in più di 300 rispondono all’appello per trovare nuove risorse 

UDINE – Sono più di 300 i curricula ricevuti da Friuli Innovazione in risposta all’appello lanciato lo scorso mese per trovare 4 nuove risorse da inserire all’interno del proprio staff. «Abbiamo ricevuto candidature da ogni parte d’Italia e anche dall’estero – ha commentato il direttore Fabio Feruglio –, a dimostrazione della buona e consolidata reputazione della nostra struttura, che si estende anche oltre i confini nazionali grazie ai rapporti con una rete che conta circa 500 partner europei. Stiamo vagliando tutti i profili – ha continuato Feruglio - e ne abbiamo già identificati una settantina che corrispondono ai requisiti richiesti». Tra questi, 22 hanno conseguito la laurea in Ingegneria, 37 in Economia e 9 in Informatica. 54 risiedono in Friuli Venezia Giulia, 10 in altre regioni italiane e 4 all’estero, pur essendo originari della nostra regione.

Quelli ricercati da Friuli Innovazione sono profili junior con un background composito, buona padronanza dell’inglese e ottime soft skills come il lavoro in team, il problem solving e la flessibilità, oltre alla capacità di partecipare a incontri internazionali e multiculturali, un atteggiamento proattivo e tanta voglia di mettersi in gioco. «Negli ultimi mesi il nostro staff ha già accolto 4 nuove risorse – ha continuato Feruglio – ma l’obiettivo è quello di assumere altre 4 persone entro ottobre, perché dobbiamo essere pronti ad affrontare le sfide e le nuove opportunità che l’Europa ci offre. Ci tengo a ringraziare tutti per l’interesse e l’apprezzamento dimostrato per la nostra struttura. I colloqui stanno iniziando proprio in questi giorni; chiedo ai candidati di avere pazienza perché ci teniamo ad effettuare una selezione accurata, con i tempi che essa richiede. Sarà nostra cura dare comunque riscontro a tutti coloro che ci hanno scritto».

I selezionati entreranno a far parte di un gruppo le cui competenze hanno portato, nel solo 2017, a presentare 16 progetti europei per un valore complessivo di oltre 26 milioni di euro, dei quali 5 già approvati, pari ad un valore di circa 5 milioni di euro, con un tasso di successo ad oggi del 30% circa.