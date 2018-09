Incidente stradale a Villa Santina: ferito un centauro

VILLA SANTINA – Incidente stradale, sulla strada regionale 355 della Val Degano, nel pomeriggio di domenica 23 settembre. Un motociclista austriaco, residente a Klagenfurt, subito dopo la galleria artificiale che precede l’abitato di Villa Santina ha perso il controllo della motocicletta su cui viaggiava urtando il guard-rail e finendo rovinosamente sull’asfalto.

Immediati i soccorsi, con un’ambulanza che è arrivata dall’ospedale di Tolmezzo. Il centauro avrebbe riportato gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato portato all’ospedale di Udine per gli accertamenti del caso. Ancora da chiarire le dinamica della caduta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno anche regolamentato il traffico sull’arteria, in quel momento molto frequentata.