Furto da 20 mila euro al maneggio: indagano i carabinieri

SAN DANIELE - Il bottino ammonta a circa 20 mila euro. I ladri questa volta hanno agito, probabilmente, su commissione. Hanno infatti rubato delle selle da cavallo, sedici in totale, senza badare a nessun altro degli ambienti del maneggio che è composto anche da un bar e un ristorante.

I FATTI - A essere colpito dal raid, tra venerdì 21 e sabato 22 settembre, è stato il maneggio La104 di Aonedis, molto noto fra gli appassionati di cavalli soprattutto del Collinare. Il proprietario della struttura si è accorto dell’ammanco il giorno seguente e ha subito denunciato l’accaduto ai carabinieri di San Daniele che stanno conducendo le indagini, come anticipato dal Messaggero. Nel frattempo la notizia si è diffusa a macchia d’olio anche attraverso i social. Una scelta, quella di dare notizia del furto su Facebook, che ha l’obiettivo di invitare tutti gli appassionati a fare attenzione in caso di proposte particolarmente allettanti per l’acquisto di selle di tipo americano. Non è purtroppo il primo caso del genere. Già in passato ci sono stati furti simili, a essere rubate sempre delle selle. Per questa ragione in alcuni casi, le selle più costose sono ‘munite’ di un sistema di rilevamento gps.