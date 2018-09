Godia: azienda agricola nel mirino dei ladri

UDINE - I ladri continuano a colpire in Friuli. Questa volta a essere presa di mira dai malviventi è stata un’azienda agricola di via Bariglaria, a Godia.

IL FURTO - I ladri hanno agito nella notte fra domenica 23 e lunedì 24 settembre. Secondo le prime informazioni, avrebbero sfondato le porte metalliche che portano agli uffici. Alla fine sono fuggiti portando via un macchinario usato per misurare i campi, come anticipato dal Messaggero. Le porte forzate sono state notate da una guardia dell’istituto Corpo vigili notturni in zona per un controllo. Il vigilantes ha chiamato quindi i carabinieri e il titolare dell’azienda che a breve è arrivato sul posto.