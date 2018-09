Ente Friuli nel mondo: al via in Brasile un nuovo corso di mosaico

UDINE - Dopo il grande successo delle scorse edizioni, Santa Maria ospita il terzo corso di introduzione all’arte del mosaico. Il progetto, che prevede 48 ore di corso intensivo dal 24 al 29 settembre, è promosso dal Circolo Friulano di Santa Maria presieduto da Josè Zanella e dall’Ente Friuli nel Mondo in collaborazione con la Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo e grazie al contributo finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero. Partner dell’iniziativa anche la Construtora Jobim di Santa Maria, impresa leader nel settore delle costruzioni che anche quest’anno contribuirà al progetto mettendo a disposizione i locali dove sarà realizzato il corso.

I 15 PARTECIPANTI provengono dagli stati brasiliani del Rio Grande do Sul, Paranà e Brasilia. Gli interessati potranno apprendere le tecniche di base dell’arte del mosaico e realizzare piccole opere musive. Durante le lezioni verranno affrontati inoltre la storia e l’evoluzione delle tecniche musive, studio delle tendenze, taglio e preparazione dei materiali con uso della martellina e dei materiali tradizionali. Le tipologie di lavorazione affrontate durante il corso spaziano dalla tecnica romana bizantina, al mosaico moderno e contemporaneo.

TRA GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO: promuovere la conoscenza e l’interesse all’arte del mosaico; stimolare a beneficio di operatori istituzionali, economici, sociali e culturali locali l’interesse per lo sviluppo di futuri progetti di collaborazione/business nel settore del mosaico. L’iniziativa di portare in Brasile l’arte del mosaico è volta a fare sapere che in Friuli esiste la più famosa scuola di mosaico del mondo e ad arricchire il bagaglio culturale dei partecipanti con la conoscenza di un’eccellenza artistica del Friuli perfezionando il loro percorso formativo.

IL CORSO, unico nel suo genere in Brasile e in Sud America, propone un’offerta di prim’ordine grazie alla partecipazione e direzione delle due maestre mosaiciste brasiliane Marielle e Michelle Bonetti, originarie di Casso e qualificatesi alla Scuola Mosaicisti di Spilimbergo nel 2014. Parallelamente al lavoro nel proprio studio d'arte organizzano conferenze e incontri per promuovere l’esperienza vissuta alla Scuola Mosaicisti del Friuli e per diffondere l’arte musiva in tutto il Brasile. Le sorelle Bonetti saranno inoltre affiancate dalla maestra mosaicista friulana Alice Pecile, già formatasi alla scuola di Spilimbergo, che sta trascorrendo un’esperienza lavorativa in Brasile. In occasione dell’avvio del corso, lunedì 24 settembre, è stata programmata alle 16 una videoconferenza che vedrà collegate la sede del corso di Santa Maria e la sede della Scuola Mosaicisti di Spilimbergo alla presenza di rappresentanti istituzionali della città di Santa Maria, dell’Ente Friuli nel Mondo e del presidente della Scuola Stefano Lovison.