Che tempo farà il 25 settembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Sulla regione affluiscono in quota correnti settentrionali fredde e secche che determineranno stabilità per diversi giorni e temperature sotto la norma del periodo martedì e mercoledì, più miti a partire da giovedì, quando si riaffermerà l'anticiclone caldo in quota.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 25 settembre, avremo su tutta la regione Fvg cielo sereno e atmosfera secca, farà freddo nelle ore notturne, specie in montagna, con probabili gelate nei fondovalle oltre i 600-800 m circa, con zero termico mediamente intorno a 1600 metri circa. Soffierà Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, vento da nord moderato anche sui monti in quota.