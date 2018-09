Al Visionario arrivano ‘Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia’

UDINE – Torna anche quest’anno al Visionario l’appuntamento con ‘Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia. I Film della Settimana della Critica’, iniziativa che porta in sala, gratuitamente, le opere dalla 33^ Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela della Mostra del Cinema di Venezia, che dal 1984 ha selezionato opere prime di registi emergenti poi affermatisi nel panorama cinematografico internazionale.

L’EVENTO - L’appuntamento udinese è fissato per domani martedì 25 settembre: alle 19 Ti Imaš Noć (You Have the Night) del montenegrino Ivan Salatić, dolente poema sulla scomparsa di un intero mondo, mentre alle 21 il cinema francese si presenta con il vincitore del Premio Circolo del Cinema di Verona Bêtes Blondes di Alexia Walther e Maxime Matray. Entrambi i film saranno preceduti da un corto della sezione Sic@Sic, che ogni anno seleziona cortometraggi di autrici e autori giovanissimi, in grado di muoversi lungo tutto lo spettro espressivo del cinema contemporaneo. Un panorama di possibilità entusiasmanti le cui uniche regole sono il talento e la creatività. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero. Tutti i film stranieri sono proiettati in lingua originale sottotitolati in italiano. A presentare la serata la giornalista e critica cinematografica Beatrice Fiorentino, membro della commissione di selezione della Sic. ‘Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia. I Film della Settimana della Critica’ è un’iniziativa realizzata dalla Fice Tre Venezie con il sostegno della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione del Veneto, della Province autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige in collaborazione con Film club Bolzano, e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.