Servizio civile all'Università di Udine: 8 i posti disponibili

UDINE – C’è tempo fino alle ore 18 di venerdì 28 settembre per presentare domanda di ammissione alla selezione per lo svolgimento del servizio civile all’Università di Udine. I posti disponibili sono 8, per i 3 progetti 'Bibliotec@ in chiostro: per una biblioteca più amichevole' (2 posti), 'Bibliotec@amica: migliorare i servizi di accoglienza e assistenza agli utenti inesperti' (2 posti) e 'Università solidale 2018' (4 posti). I volontari saranno impiegati per un anno, con un impegno settimanale di 30 ore e un assegno mensile di 433,80. Possono presentare domanda giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Le domande, indirizzate all’Università di Udine, Ufficio Protocollo, via Palladio 8 – 33100 Udine, devono pervenire, con i relativi allegati, entro le ore 18 di venerdì 28 settembre, tramite post elettronica certificata all’indirizzo amce@postacert.uniud.it, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo, in via Palladio 8 a Udine, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 ale 11.30.

Bando, informazioni e modelli per la domanda sono disponibili online all’indirizzo https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/collaborazioni/bandi-collaborazioni/servizio-civile.