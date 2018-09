Tavagnacco, colpo da 15 mila euro all’autolavaggio

TAVAGNACCO – Ladri in azione all’autolavaggio Dbm srl’ di via Marconi, a Tavagnacco. Nella notte tra domenica e lunedì i malviventi hanno preso di mira la colonnina con la cassa, sradicandola, e due cambia soldi. Ingenti i danni, che supererebbero i 15 mila euro. Un duro colpo per il titolare dell’impianto, che ha rilevato la gestione dell’autolavaggio da appena una settimana.

Le telecamere di videosorveglianza (o meglio, quella parte che non è stata messa fuori uso dai ladri) hanno ripresa la scena e quindi da qui i carabinieri della stazione di Feletto sono partiti per tentare di dare un nome ai due ladri. Il raid ha fatto scattare l’allarme e sul posto sono arrivati, nel cuore della notte, sia il titolare sia i militari dell’Arma. Dei malviventi, però, nessuna traccia: erano già riusciti a far perdere le proprie tracce.