Entusiasmo e partecipazione all'evento benefico 'Basket nel cuore'

UDINE - Un piccolo bagno di folla, almeno 800 persone festanti e applaudenti, ha accolto gli atleti che hanno partecipato giovedì al Palasport Carnera di Udine a 'Basket nel cuore – un assist per la vita', evento benefico organizzato da Cops – Comitato delle organizzazioni del Privato Sociale per l’assistenza residenziale e diurna delle persone con disabilità.

Sotto la regia e il coordinamento del professor Claudio Bardini, presidente della Fip Udine e la supervisione di Giorgio Dannisi, presidente di Cops, dopo gli indirizzi di saluto dell'assessore regionale alla sanità Riccardi e dell'assessore comunale allo sport Pizzocaro, si sono esibiti in esercizi e partitelle di pallacanestro gli atleti delle associazioni di disabili intellettivi e fisici il Mosaico di Codroipo, Schultz di Medea e Basket e Non Solo, così come i giovani del minibasket Ubc. A scendere prima in campo sono stati, però, i giocatori della Gsa Udine e le atlete della Delser Udine, che si sono cimentati in alcune gare al tiro e partitelle e che, con gli apuini Penna e Genovese, hanno partecipato anche al match di basket su sedia a rotelle.

Al termine dell'evento, Bardini ha ricordato la figura di Ennio Bon, storico presidente della Fip udinese, scomparso recentemente, e ha consegnato il premio 'Green coach' dell'anno, ideato proprio da Bon, a Enrico Musiello, allenatore della Vis Spilimbergo.