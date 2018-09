Arco Bollani 'colpito' da un mezzo della Net: danneggiato il manufatto del 1500

UDINE – Un mezzo della Net incaricato della raccolta dei rifiuti, durante Friuli Doc, ha colpito e danneggiato l’arco Bollani, all’ingresso della salita del Castello. Come riferisce il Messaggero Veneto, il fatto è avvenuto la scorsa settimana all’alba, quando l’autista ha preso male le misure colpendo la parte in ferro battuto e il basamento in pietra dell’arco.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato il custode del Castello che chiudendo il cancello ha notato che le due parti non combaciavano. Per questo si è rivolto al Comune che, grazie alle telecamere di sorveglianza, è riuscito a ricostruire l’accaduto.

Il Comune è subito intervenuto mettendo in sicurezza l’arco con un puntello. Per il manufatto, risalente al 1556, non ci sarebbe un ‘rischio crollo’. Di certo bisognerà intervenire per riparare il danno del maldestro operaio.