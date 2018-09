'Festival del Coraggio': molti gli ospiti attesi a Cervignano per la prima edizione

CERVIGNANO – Audaci, forse folli, magari incoscienti. Sono forse alcuni degli ingredienti imprescindibili per chi decide di organizzare un ‘Festival del Coraggio’. Sicuramente è bisogna avere un «entusiasmo coraggioso», come spiegato dal sindaco di Cervignano, Gianluigi Savino, in occasione della presentazione, nella sede di Fondazione Friuli, di questa nuova iniziativa, che sarà ospitata proprio dal suo Comune dal 12 al 14 ottobre.

MOLTI GLI OSPITI - La prima edizione ha l’ambizione di entrare nelle pieghe di questa parola, coraggio, la cui etimologia ci conduce a un altro importante lemma, cuore. Coraggio a partire dalle piccole azioni quotidiane per giungere a quelle che hanno cambiato le sorti di una comunità o addirittura del mondo. L’evento - da un’idea e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervignano del Friuli, con la direzione artistica di Bottega Errante, realizzato in collaborazione Fondazione Friuli e il supporto di Coop Alleanza 3.0, Bluenergy, Falco Costruzioni, Friulair, Marmi Vrech, OneClinic, Zanutta- sarà fatto di incontri, laboratori, presentazioni, esposizioni e spettacoli teatrali. «L’aspirazione – come chiarito dal primo cittadino - è quella di attirare tanti ‘occhi’ interessati sulla città», nella quale «non mancano gli eventi culturali», certo, ma questo si propone di avere un marcia in più, richiamando nella cittadina della Bassa Friulana ospiti quali Federica Angeli, la giornalista da anni sotto scorta, l’ex magistrato Gherardo Colombo, il cantautore The Leading Guy, la fotografa e scrittrice Monika Bulaj, lo scrittore ‘per bambini e per i loro grandi’, Bruno Tognolini, i genitori di Giulio Regeni, il filosofo e intellettuale Paolo Flores D’Arcais.

UN EVENTO PER TUTTI - Il Festival del Coraggio è inoltre pensato per tutti: tutte le generazioni saranno volutamente coinvolte, dai più piccoli con laboratori e incontri ad hoc agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dalla fascia dei più giovani a un pubblico adulto. Teatro Pasolini, Casa della Musica, Centro Civico - Biblioteca Civica ‘Giuseppe Zigaina’ sono le tre prestigiose location che ospiteranno tutti gli eventi (a ingresso libero, fino a esaurimento posti). In ogni location, inoltre, sarà presente un bookshop con tutti i libri degli ospiti presenti al festival.