Infortunio sul lavoro alla Friulair di Cervignano

CERVIGNANO – Un operaio è rimasto ferito, nella giornata di martedì 25 settembre, alla Friulair di via Cisis, a Cervignano. L’uomo sarebbe caduto da una scala dopo aver ricevuto una scarica elettrica. Soccorso dai colleghi nell’attivo dell’arrivo dell’ambulanza del 118, è stato poi preso in carico dai sanitari, che hanno provveduto al trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente sul lavoro è avvenuto nell’azienda specializzata nella produzione di essiccatori per il trattamento dell’aria compressa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dell’azienda sanitaria, chiamati a fare luce sulle cause dell’accaduto.