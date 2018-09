Babbofelice.it: è di un friulano l'idea di uno spazio tutto dedicato alla paternità

UDINE - La nascita è 'culturalmente' vista (anche se sempre meno) come una 'cosa da donne'. Siamo abituati a vedere e leggere mamme che si mettono in gioco in prima persona. Raccontano la loro esperienza di maternità, si scambiano consigli con altre madri. Un modo per trovare soluzione ai piccoli problemi (o anche risposte a semplici domande) di una quotidianità nuova, tutta da scoprire. Da poche settimane, però, la rete ci ha 'regalato' un nuovo blog: 'Babbo Felice'. Uno spazio che è dedicato ai papà. L'autore del progetto è Gabriele, un ragazzo friulano diventato padre da appena due mesi.

L'IDEA - L'idea del blog babbofelice.it nasce dall'interesse suscitato da alcuni post su Facebook dedicati ai neo papà. Gabriele si è quindi chiesto: "Perché non condividere con tutti le esperienze e i consigli nati nella vita reale, imparati giorno dopo giorno?». Ed ecco fatto. «L'obiettivo ovviamente - racconta il neo papà - non è quello di dare consigli assoluti ma piuttosto raccontare quello che succede durante la giornata, come risolvere le situazioni e come si divide fra casa e lavoro. Ovviamente nell'era della condivisione, la partecipazione è aperta a tutti, sia tramite i commenti ai post sia con veri e propri interventi e la pubblicazione di post propri». Interessante la possibilità di pubblicare anche pensieri delle mamme, per conoscere il loro punto di vista femminile. Insomma, uno spazio di condivisione e scambio su uno degli argomenti più belli, difficili, e in continuo divenire, i figli.

INFO - www.babbofelice.it e dispone di una pagina Facebook, un profilo Twitter e uno Instagram.