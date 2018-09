Giornata mondiale della salute mentale: tre appuntamenti fra Tolmezzo e San Daniele

FRIULI - Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa e i presidi dedicati alla salute mentale per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile. Obiettivo dell’iniziativa – ormai alla sua 5^ edizione – è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

LA SALUTE MENTALE, si legge sulla documentazione Onda, «è parte integrante della salute generale, indispensabile per il funzionamento individuale e sociale. I disturbi psichici rappresentano il 30% di tutte le disabilità e hanno un impatto pesante sulla quantità di vita e sulla sua qualità con gravi ripercussioni sul piano personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Portano spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile. Chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema: consente di condividere le proprie difficoltà, impostare tempestivamente le cure più appropriate e migliorare la qualità della vita. I disturbi psichici sono curabili, non tutti sono guaribili. E là dove non sia ottenibile la guarigione, possono essere adottati interventi efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le conseguenze».

TOLMEZZO - In collaborazione con Onda, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli (da sempre accreditata con i Bollini Rosa – Ospedali a misura di donna) organizza il 10 ottobre eventi in Carnia e nel Sandanielese. Il Centro di Salute Mentale di Tolmezzo organizza nella propria sede dalle 10-11.30 un incontro su ‘Racconti di percorsi di guarigione….la Biodanza.. l’esperienza con le uscite con il CAI in montagna…l’attività chiamata ‘Lavanda’. Dalle 15-16.30 presso il C.D. ex-stazione di Tolmezzo vi sarà poi un dibattito sul tema ‘Problematiche giovanili’.

SAN DANIELE - A San Daniele, presso il Museo del Territorio dalle 15.30 alle 18.30 verranno dedicate letture riguardanti il disagio mentale al femminile, leggendo testimonianze, brani e poesie scritti da donne che hanno vissuto in prima persona la reclusione manicomiale. Le tre iniziative le iniziative sono aperte a tutti i cittadini.