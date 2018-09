Mirco Mastrorosa, è lui 'l'uomo del Turismo' scelto da Bini

UDINE - La voce girava da un po’ a Palazzo. Sarà un uomo di fiducia dell’assessore Sergio Bini a occuparsi della promozione strategica di PromoturismoFvg. Si tratta dell'udinese Mirco Mastrorosa, giornalista e spin doctor di Progetto Fvg. Spetterà a lui dare il nuovo indirizzo all’ente regionale che si occupa di turismo, definendo come e dove comunicare per riuscire ad attrarre sempre più visitatori in regione.

UN COMUNICATORE POLITICO - Mastrorosa, 37anni, nel corso dell’ultima campagna elettorale (nazionale e regionale) ha curato la comunicazione sia di Sergio Bini e di Progetto Fvg, sia di Tommaso Cerno (senatore Pd), ‘strappando’, in entrambi i casi, l’elezione. Per un periodo è stato anche ‘dietro’ alla campagna elettorale di Enrico Bertossi. In passato, lui che non ha problemi a definirsi un berlusconiano di ferro (già responsabile giovani di Forza Italia ma in contrasto con la coordinatrice Sandra Savino), si è occupato anche della comunicazione per Luca Zaia e per Alessandro Ciriani, rispettivamente governatore del Veneto e sindaco di Pordenone. Noto per la capacità di ‘fare lobby’, si è occupato anche della comunicazione di attività promozionali del Consorzio turistico di Tarvisio e della mostra di Illegio.

QUANTO GUADEGNERA' - Per PromoturismoFvg guadagnerà quasi 50 mila euro lordi, attraverso un incarico che passerà per l’agenzia a cui la Regione si rivolge per l’attività di promozione turistica, lo studio torinese Mailander.