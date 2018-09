Via Poscolle: spunta una transenna, ma Michelini rassicura

UDINE - «Voglio tranquillizzare i cittadini che oggi hanno visto una transenna in via Poscolle che non si tratta di una buca ma del fisiologico assestamento di due cubetti di porfido in corrispondenza di un chiusino della Telecom. La ditta è stata avvertita e interverrà entro un paio di giorni». Così il vicesindaco e assessore alla mobilità e ai lavori pubblici Loris Michelini.

SCRUPOLO - «La scelta di procedere al posizionamento della transenna è stata presa per legittimo scrupolo dal corpo dei vigili urbani, ma il personale tecnico del nostro ufficio strade presente sul luogo non ha riscontrato alcun problema o rischio per automobilisti, ciclisti e pedoni», conclude Michelini.