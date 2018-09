UDINE – Come era stato annunciato tra gli obiettivi della partnership siglata quest’anno tra Macron e Udinese Calcio, è stato inaugurato il nuovo Store Macron all’interno della Dacia Arena, ‘casa’ del club bianconero. Lo store propone tutto il merchandising dell’Udinese Calcio e l’intera gamma dei prodotti Teamwear dedicata alle squadre, oltre che la linea Macron Running & Fitness e la collezione Macron Athleisure, per chi ama vestire Macron anche fuori dal campo.

UN PROGETTO A LUNGO PERIODO - Concepito secondo il nuovo format dell’azienda bolognese, dal look and feel industriale, il nuovo Store Macron è posizionato tra la curva nord e i distinti. Al suo interno tutta la linea dedicata all’Udinese Calcio, a partire dalle tre maglie ufficiali (Home, Away e Third), che sarà possibile personalizzare al momento, e tutti i prodotti del merchandising legati al club bianconero e dedicati ai suoi tifosi, che potranno anche acquistare i capi tecnici e da tempo libero delle altre categorie merceologiche Macron. Presenti all’inaugurazione del nuovo Store Macron la dirigenza dell’Udinese Calcio insieme a tutta la prima squadra e Gianluca Pavanello, Ceo di Macron, che ha dichiarato: «Il progetto tra Macron e Udinese è a lungo periodo e va oltre la fornitura tecnica. L’apertura dello Store all’interno della Dacia Arena è un importante aspetto di questa collaborazione. Il tifoso e l’appassionato hanno un punto di riferimento preciso all’interno dello stadio, così come avviene per i più importanti club in Europa, nel quale è possibile trovare articoli unici e di altissima qualità».

UNA SVOLTA PER L'UDINESE - «L’apertura dello Store Macron – ha commentato Magda Pozzo - rappresenta un punto di svolta sia per l’Udinese che per la Dacia Arena. Siamo fieri di avere al nostro fianco un Technical Sponsor come Macron con cui condividiamo valori, mentalità, desiderio di innovazione, e siamo ancora più orgogliosi oggi che lo Store Macron diventa il primo spazio commerciale all’interno del nostro stadio. Prosegue così lo sviluppo della Dacia Arena: dopo gli uffici della stessa Udinese e quelli del CONI ora inizia la fase degli spazi dedicati ai tifosi, alle famiglie, a chi come noi vuole vivere quotidianamente uno stadio che sta diventando sempre più la casa di tutti gli sportivi e dei tifosi bianconeri». Per Macron lo sport è sinonimo di fatica, sudore e forza di volontà. 'Work hard. Play harder.' per l’azienda non rappresenta solo un pay-off, ma una vera e propria filosofia che ispira le attività al fianco delle squadre con cui collabora, progettando per loro prodotti tecnici di alta qualità.