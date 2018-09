Aveva in casa una serra di marijuana: i carabinieri arrestano un 22enne

TOLMEZZO – Un 22enne di Tolmezzo è finito in menette per coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A trarre in arresto il giovane sono stati i carabinieri del Norm della compagnia di Tolmezzo, coadiuvati da personale della polizia locale Uti della Carnia.

LA PERQUISIZIONE - Nel corso di una perquisizione domiciliare il soggetto è stato trovato in possesso di 110,7 grammi di marijuana - già suddivisa in dosi -, 2,2 grammi di hashish, e due spinelli, sempre a base hashish. A casa del ragazzo c’erano anche 105 euro, provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione, una serra completa adibita alla coltivazione e vario materiale atto al confezionamento. La droga e il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il giovane è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Udine.