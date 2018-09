Che tempo farà il 27 settembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Un anticiclone si porta dall'Europa occidentale all'area alpina ed interessa anche la nostra regione, con una massa d'aria calda e secca, inizialmente solo in quota, da giovedì pomeriggio anche nei bassi strati.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 27 settembre avremo cielo sereno, marcata escursione termica in pianura e nelle valli, con inversione termica di notte; temperature molto miti ad alta quota con zero termico oltre i 4000 m. In pianura le temperature minime saranno ancora molto basse per il periodo.