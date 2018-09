Ragazzina di 12 anni scappa da casa: la ritrovano qualche ora più tardi

CAMPOFORMIDO - Resta ancora da capire il motivo del gesto, ma quel che è certo che la fuga da casa di una 12enne è finita con un lieto fine. Molta l’apprensione da parte dei genitori della ragazzina che nel tardo pomeriggio di martedì 25 settembre ha fatto perdere le sue tracce.

LA DENUNCIA - Dopo aver cercata per un po’ fra le vie di Campoformido, i genitori, sempre più in apprensione, hanno contattato i carabinieri, denunciando la scomparsa della figlia. Gli uomini dell’Arma hanno quindi provveduto ad attivare il sistema di geolocalizzazione satellitare per individuare il telefono cellulare della 12enne. In breve tempo hanno ottenuto un riscontro e hanno quindi potuto focalizzare le loro ricerche su Pasian di Prato. La ragazzina è stata ritrovata in via San Leonardo quando ormai si era fatto buio. Stava bene ed è stata subito accompagnata dai suoi genitori che non aspettavano altro se non di poterla riabbracciare. Sono in fase di accertamento le ragioni che l’hanno portata alla fuga da casa.