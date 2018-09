Cade un grosso ramo in via Tullio: danneggiata un'auto in sosta

UDINE – Cade un grosso ramo da un albero, in via Tullio, è si conficca sul tettuccio di un’auto in sosta, danneggiandola. E’ successo nella notte tra martedì e mercoledì in via Tullio, a Udine. L’amara sorpresa da parte del proprietario della Fiat Stilo è avvenuta mercoledì mattina. L'automobilista non ha potuto fare altro che avvertire Polizia locale e Vigili del Fuoco, giunti sul posto per la rimozione del grosso ramo. La caduta è stata accidentale, forse agevolata dal forte vento che nei giorni scorsi ha interessato anche la città di Udine.