Le aziende cercano sviluppatori: ecco il corso per imparare il mestiere

UDINE – Chi partecipa a questi corsi, al 99%, trova spazio in un’azienda. Una statistica che ha caratterizzato l’azione recente degli Its, gli Istituti tecnici superiori, che a Udine, per quanto riguarda l’ambito digitale e informatico, sono gestiti dalla Fondazione Ict Kennedy (di cui anche il Ditedi, Il Distretto delle Tecnologie Digitali, è socio).

PER LA PRIMA VOLTA CORSI OSPITATI A UDINE - Il prossimo corso inserito in calendario sarà riservato alla formazione del 'Web e Cloud Developer', cioè a colui che è chiamato a sviluppare applicazioni web lato server realizzandone il deployment in ambiente cloud, e per la prima volta le lezioni, di durata biennale, si terranno a Udine. Per iscriversi c’è tempo fino a lunedì 1 ottobre, con la prova di selezione che è già stata fissata per mercoledì 3 ottobre. Un tema, quello trattato dal corso, che è di estrema attualità tra le aziende Ict del Fvg ma non solo. La figura del 'Web e Cloud Developer', infatti, è molto ricercata, e avere la possibilità di ricevere una formazione tecnica di alto livello può rivelarsi determinante per riuscire a entrare subito sul mercato del lavoro. Tra le principali attività che i partecipanti al corso acquisiranno, ci sono lo sviluppo e l’ingegnerizzazione di componenti per applicazioni web, la gestione e l’integrazione dati on-premises/on the cloud, la gestione di progettazione, sviluppo, manutenzione ed estensione di un progetto software oltre che la gestione della sicurezza e delle performance dei servizi erogati. Per partecipare alle selezioni è indispensabile essere in possesso di un diploma di scuola superiore.

LE AZIENDE CERCANO PERSONE PREPARATE - «BeanTech ha beneficiato dei risultati dell’Its Kennedy assumendo, negli ultimi due anni, sei persone uscite da questi corsi, tutti con un’ottima preparazione – chiarisce Fabiano Benedetti, ceo di beanTech e componente del cda Ditedi –. C’è bisogno di figure formate nell’ambito Ict in grado di accompagnare le aziende locali nel processo di crescita e di digitalizzazione dei processi di business. Se nei prossimi anni riusciremo a ‘spostare’ i ragazzi senza un’occupazione nel settore dell’International Technology tutti ne trarremo beneficio: la richiesta da parte delle imprese c’è, e grazie all’Its Kennedy anche la formazione di alto livello è a portata di mano». Un processo virtuoso che può favorire la crescita del tessuto imprenditoriale friulano valorizzando, in loco, le risorse umane a disposizione. La conferma che il settore del digitale e delle nuove tecnologie sia ‘affamato’ di nuovi giovani arriva anche dal project manager Ditedi, Francesco Contin: «Riceviamo quotidianamente richieste di aziende affiliate che ci chiedono di pubblicare annunci di lavoro. I profili più ricercati sono quelli di sistemisti, sviluppatori, informatici in generale, e gli Istituti Tecnici Superiori sono il percorso adatto per rispondere a queste domande occupazionali». Tutte le informazioni del caso sono reperibili nelle news del sito internet Ditedi www.ditedi.it.