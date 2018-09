Sappada: arriva la festa dello sci regionale

SAPPADA - La Festa dello Sport-Premiando lo sci regionale 2018, il consueto appuntamento che conclude di fatto la stagione passata e dà il benvenuto a quella successiva, si svolgerà quest’anno domenica 30 settembre a Sappada. L’appuntamento con la manifestazione promossa dal Comitato FISI Friuli Venezia Giulia, presieduto da Maurizio Dunnhofer, è per le 9.30 al Palazzetto dello Sport, in Borgata Soravia.

LE SOCIETA’ - Come sempre in quest’occasione verranno premiate le Società e i primi tre classificati di ogni disciplina e categoria (oltre 200), ma non mancheranno altre iniziative. Ad esempio ci sarà un premio speciale per due personaggi che hanno fatto molto per lo sci a Sappada e non solo, ovvero Eliseo Sartor e Riccardo Breusa. La Società Sportiva Fornese e Silverio Doglia riceveranno invece il Distintivo d’Oro della Fisi.

RICONOSCIMENTI - Un riconoscimento verrà inoltre assegnato agli atleti Fvg partecipanti alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 (compresi gli idoli locali Lisa Vittozzi, bronzo nella staffetta mista del biathlon, e il discesista Emanuele Buzzi) e al campione italiano Fisdir Luigino Buttazzoni, oltre che a Sci Club Sappada, ASD Camosci, Emanuele Buzzi Official Fan Club e Lisa Vittozzi Plodar Supporters, che collaborano alla manifestazione assieme al Comune di Sappada e alla Pro Loco. Da segnalare che nelle adiacenze del palazzetto sarà allestita un’area giochi per i bambini. Le classifiche complete sono disponibili sul sito www.fisifvg.org.