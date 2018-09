Mondiali di hockey in carrozzina: buona la prima per l'Italia

LIGNANO – Ha preso il via a Lignano il IV IWAS Powerchair Hockey World Championship all’interno del palazzetto dello sport del Bella Italia EFA Village. Ad aprire l’evento la cerimonia di apertura che ha visto il coinvolgimento di atleti e artisti locali e nazionali e l’opening match Italia – Svizzera, vinta dai padroni di casa 9 a 5.

L’INAUGURAZIONE - Lo spettacolo ha visto scendere in pista le massime autorità del powerchair hockey e alcuni personaggi dello spettacolo e dello sport che in diversi modi hanno interpretato i tre valori alla base di tutto l’evento: integrazione, passione e competizione. Stefano Ceiner, speaker della serata, alla presentazione delle squadre partecipanti (Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Olanda, Svizzera e Italia) ha condotto il numeroso pubblico presente attraverso un viaggio nel mondo dello sport, dell’arte e della musica.

SHOW - In scena si sono susseguiti artisti del calibro di Anastasia Kuzmina e Luca Favilla che si sono esibiti, così come anche la danzatrice aerea friulana, Laura Menegon, sulle note live della giovanissima cantante Shari Noioso. La Federazione Italiana Cheerleading ha animato il palazzetto portato energia e acrobazie, che si sono contrapposte alla leggerezza dell’esibizione su pattini a rotelle della campionessa europea. Infine, esibizione di free style dello stuntman Franco Favaretto e dei Tauros di Buja.

LA PARTITA - Conclusasi la cerimonia, sono scesi in campo, sotto gli occhi di oltre 400 tifosi e spettatori, gli atleti delle nazionali Svizzera e Italiana per disputare la prima partita ufficiale di questo mondiale. Primo tempo altalenante dove la giovane squadra elvetica che va anche in vantaggio con la più esperta Italia che alla fine si impone per 9 a 5.

LE GARE - Giovedì 27 settembre continueranno le gare dei gironi di classificazione che si susseguiranno dalle 9.30 fino oltre le 21. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming sul canale youtube ‘Powerchair Hockey’.