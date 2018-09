Undici aziende friulane al Parlamento europeo per parlare di sostenibilità

UDINE - Undici aziende friulane sono volate a Bruxelles per poter parteciparle all’evento dal titolo 'La sostenibilità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile', che ha avuto luogo all’interno del Parlamento europeo. L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione per sottolineare il ruolo giocato dalle istituzioni, dalle imprese e da tutti gli stakeholders per rendere lo sviluppo sostenibile il nuovo paradigma dell'economia europea, a partire dal locale.

IL CONCETTO DI SOSTENIBILITA' - Durante l’incontro, si è parlato di sostenibilità come fattore che coinvolge l’ambiente ma investe in maniera sinergica diversi altri ambiti. L’ha spiegato lo stesso organizzatore, l’europarlamentare Efdd - M5S Marco Zullo, eletto da territorio a NordEst: «Quando si parla di sostenibilità, il pensiero comune ha in mente solo l’aspetto ambientale, ma tale concetto si rivela invece molto più ampio, perché sorretto da 4 principali pilastri: ambiente, mondo sociale, economico e istituzionale. E’ bene ricordare che tali ambiti hanno come minimo comune denominatore un obiettivo: salvaguardare la dignità della persona. Sostenibilità significa combattere la povertà, le ineguaglianze, la non conoscenza, investendo dunque sull’istruzione e sulla distribuzione equa della ricchezza. E’ dunque nostro compito informare circa le possibilità di utilizzare nuove metodologie, che oltre ad agire in maniera rispettosa sull’intero ecosistema, producono valore e progresso».

Tra i relatori, numerosi nomi di spicco internazionale: Enrico Giovannini, professore dell'Università di Roma Tor Vergata, portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS); Pietro Negri, presidente del Forum Finanza Sostenibile; Luisa Santos, direttrice per le relazioni internazionali di Business Europe; Rossana Revello, presidente del gruppo Tecnico per la Responsabilità Sociale d’Impresa di Confindustria; Claudia Hahn, coordinamento Sdg, Dg Ambiente, Commissione Europea. A mediare Federico Fioretto, cofondatore di Embedded Sustainability Initiative. Oltre agli interventi istituzionali, una case history concreta fornita da Marco Antonio Attisani, fondatore dell’udinese Watly, startup innovativa che ha ideato il primo computer termodinamico al mondo, alimentato a energia solare, in grado di purificare l'acqua e fornire energia e connessione internet.

DARE DELLE LINEA GUIDA - Uno dei focus principali dell’incontro, ha riguardato i 17 obiettivi SDG definiti dalle Nazioni Unite, guida fondamentale per orientarsi verso questo nuovo approccio. L’incontro di a Bruxelles è nato dunque con un intento ben definito: anticipare il progresso, comunicare gli obiettivi Onu, e dare delle linea guida più che mai concrete a una parte fondamentale del ciclo produttivo: le Pmi locali.

Da qui la decisione di suddividere la giornata in due parti: si è partiti da conferenza iniziale, trasformatasi in uno scambio attivo di vedute e proposte tra i relatori presenti e i partecipanti, e un workshop dedicato agli esponenti delle trentasei imprese invitate in Parlamento, consessione pratica formativa coordinata da esperti del mondo Sustainability.