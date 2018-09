Finita l'estate, Confcommercio già pensa alle luci di Natale

UDINE - Confcommercio Udine vuole essere ancora protagonista dell’illuminazione di fine anno in città. Ma con una strategia nuova, spiega il presidente mandamentale Giuseppe Pavan. «Intendiamo valorizzare le singole vie e lasciare loro la scelta di procedere in autonomia oppure di partecipare a un progetto comune, convogliando le quote di adesione in un conto corrente di prossima apertura». Ma c’è di più. Grazie alla Camera di Commercio, Pavan è in grado di anticipare un’operazione-evento «che sarà il gioiello del Natale 2018 a Udine». L’ente camerale, con il suo presidente Giovanni Da Pozzo, «ci ha già assicurato la disponibilità a un importante investimento – prosegue Pavan –. In questi giorni stiamo individuando la miglior soluzione e il luogo più adatto per l’installazione luminosa. Di certo sarà in centro storico».

Un percorso nuovo, dunque. Con Confcommercio che mantiene comunque la sua disponibilità a sollecitare le adesioni dei singoli commercianti, con quote che non cambiano rispetto all’anno scorso (120 euro per i soci, 140 per i non soci, Iva compresa). Ma, nell’attesa che il Comune, cui spetta la regia complessiva e l’organizzazione tecnica, definisca il programma e le modalità di partecipazione dei vari soggetti coinvolti, già emerge la volontà di proporre contestualmente un’iniziativa di grande impatto, resa possibile dal contributo della Cciaa. «Confcommercio si occupata da oltre vent’anni dell’illuminazione natalizia, in sinergia anche con il Comune, Confartigianato, altre associazioni e con il fondamentale aiuto di alcuni sponsor privati – ricorda Pavan –. Quest’anno vogliamo puntare a un risultato ancora migliore. Entro pochi giorni renderemo noti i dettagli dell’operazione».

In agenda c’è pure un ulteriore progetto del comitato Giovani Imprenditori della Camera di Commercio, guidato dal consigliere mandamentale di Confcommercio Fabio Passon.