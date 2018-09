Camion a fuoco in località Cascina Rinaldi: intervengono i Vigili del Fuoco

SAN GIOVANNI AL NATISONE – Camion a fuoco in località Cascina Rinaldi nella mattinata di venerdì 28 settembre. Le fiamme hanno avvolto in breve tempo il mezzo, distruggendolo. Per fortuna il conducente si è accorto in tempo che qualcosa non andava e si è messo in salvo.

Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spendo l’incendio, bonificando l’area. Un fatto che ha attirato l’attenzione di molti automobilisti e dei residenti, con la colonna di fumo nero che ha raggiunto diversi metri di altezza. Restano da chiarire la cause del rogo.