L'Associazione per il Bambino in Ospedale scende in piazza con cestini di pere, per raccogliere fondi

UDINE - Sabato 29 settembre i volontari della sede Abio di Udine, che svolge l'attività nel reparto pediatrico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, saranno presenti tutta la giornata in piazzetta Lionello e nel Centro Commerciale Bennet, a Pradamano, per la quattordicesima Giornata Nazionale Abio. In questa occasione verranno offerti i tradizionali cestini di pere per raccogliere fondi destinati alla formazione di nuovi volontari.

ABIO - Quella di Abio è una storia fatta da 5 mila volontari (in tutta Italia) che ogni giorno sono al fianco dei bambini, degli adolescenti in ospedale e delle loro famiglie. Per tutta la giornata ai bambini saranno dedicati palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa dedicata alla solidarietà e al volontariato. Grazie al contributo di tutti le Associazioni potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane.

LA GIORNATA - La Giornata Nazionale Abio è nata quattordici anni fa (a Udine è attiva dal 2001) per raccontare quello che i volontari fanno ogni giorno in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia, per coinvolgere le persone, invitarle a seguire i corsi di formazione per diventare volontari, spiegare che i bambini, gli adolescenti, i loro genitori, hanno dei diritti anche e soprattutto in ospedale.