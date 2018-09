Frontale sulla statale 52 Carnica: 2 feriti

CAVAZZO CARNICO - Incidente stradale, nel pomeriggio di venerdì 28 settembre, sulla statale 52 carnica, all'altezza di Cavazzo Carnico. Due auto si sono scontrare frontalmente. Sul posto la Sores ha fatto intervenire l'elicottero, che ha provveduto al trasporto in ospedale del ferito più grave. Anche un'altra persona è rimasta ferita ed è stata accompagnata in ospedale in ambulanza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Tolmezzo.