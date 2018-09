Gli eventi in programma sabato 29 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 29 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

49^ mostra della mela di Pantianicco

È arrivata alla 49^ edizione la più grande mostra regionale dedicata alla mela in Friuli Venezia Giulia, che dal 28 settembre al 7 ottobre 2018, animerà ancora una volta gli spazi della Casa del Sidro di Pantianicco (Udine). Info, qui.

Fish&Stars

Venerdì 28 e sabato 29 settembre, a partire dalle 17.30 il Beach Village – presso l'ufficio spiaggia n. 4 – diventa un'oasi enogastronomica. Qui sarà possibile trascorrere una serata degustando pesce azzurro dell'Alto Adriatico con i piedi nella sabbia e sotto un cielo di stelle. Le serate saranno allietate da intrattenimento musicale.

Triathlon

Sabato 29 e domenica 30 settembre – Piazza M. d'Olivo: I Campionati rappresentano la più importante manifestazione di Triathlon dell'anno agonistico, e registrano oltre 4000 presenze tra atleti e pubblico. Ad attenderli, un lungo weekend con 4 gare che assegnano altrettanti titoli tricolore. Parallelamente si svolgerà il TRIdays Festival, con DJ set ed animazione.

Festival del Canto Spontaneo

Al via quindi sabato 29 settembre a Udine presso la Libreria Tarantola (alle 18) con un incontro da non perdere: presentazione del libro Quarrering with God di Latif Bolat e Jennifer Ferraro, ovvero una serie di poesie ad ispirazione Sufi. Assieme a lui i due Dervishi Muhammed Alì Sahin e Huseyin Gurler spiegheranno l'estaticità che si prova durante la magia della danza roteante. A seguire tutti alla locanda al Vecchio Stallo (in via Viola) per una kermesse musicale veramente unica: oltre venti musicisti provenienti da Croazia, Ungheria, Sicilia, Friuli, Turchia canteranno e suoneranno insieme ‘Cantare il Mondo’.

Admo in piazza San Giacomo

Sabato 29 settembre i volontari di Admo saranno in piazza San Giacomo, a Udine, (dalle 9 alle 20) in occasione di Match it now!. Una giornata fatta di musica, spettacolo e divertimento con un unico obiettivo: ricercare nuovi potenziali donatori di midollo osseo. Info, qui.

Abio a Udine e Pradamano

Sabato 29 settembre i volontari della sede Abio di Udine, che svolge l'attività nel reparto pediatrico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, saranno presenti tutta la giornata in piazzetta Lionello e nel Centro Commerciale Bennet, a Pradamano, per la quattordicesima Giornata Nazionale Abio. In questa occasione verranno offerti i tradizionali cestini di pere per raccogliere fondi destinati alla formazione di nuovi volontari. Info, qui.

Al Teatrone

Si terrà sabato 29 settembre, alle 17.30, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con ingresso libero, il Concerto di premiazione del 5° Concorso Internazionale di Composizione ‘Antonio Smareglia’. Ideato per valorizzare la ricerca di nuovi linguaggi musicali nell'ambito dei progetti dell'Accademia di studi pianistici ‘Antonio Ricci’ di Udine, il concorso ha riscosso, anche in questa quinta edizione, grandissimo interesse da parte di compositori di tutti i cinque continenti e all'attenzione della giuria sono pervenute ben 732 composizioni.

Concerto a Latisana

Il Festival Nei Suoni dei Luoghi propone per sabato 29 settembre, alle 20.45, al Teatro Odeon di Latisana un concerto con gli straordinari talenti di Stefan Milenkovich al violino e di Enrico Bronzi al violoncello, due artisti di levatura internazionale per un concerto caleidoscopico diviso tra il tardo barocco bachiano, il virtuosismo di Paganini, Ysaÿe e Kreisler, l’arte della trascrizione e gli straordinari esiti di due autori del ‘900 che compresero a fondo le possibilità della simbiosi dei due strumenti. Il concerto, accessibile alle persone con disabilità, è realizzato in collaborazione con il Comune di Latisana. Prevendite: CIT Latisana (lunedì, martedì e giovedì 15-17, mercoledì e venerdì 11-13, tel +39 0431 59288, mail: info@citlatisana.com), prevendita online vivaticket.it