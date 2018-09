Gli eventi in programma domenica 30 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 30 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Sappada: arriva la festa dello sci regionale

La Festa dello Sport-Premiando lo sci regionale 2018, il consueto appuntamento che conclude di fatto la stagione passata e dà il benvenuto a quella successiva, si svolgerà quest’anno domenica 30 settembre a Sappada. L’appuntamento con la manifestazione promossa dal Comitato FISI Friuli Venezia Giulia, presieduto da Maurizio Dunnhofer, è per le 9.30 al Palazzetto dello Sport, in Borgata Soravia. Info, qui.

49^ mostra della mela di Pantianicco

È arrivata alla 49^ edizione la più grande mostra regionale dedicata alla mela in Friuli Venezia Giulia, che dal 28 settembre al 7 ottobre 2018, animerà ancora una volta gli spazi della Casa del Sidro di Pantianicco (Udine). Info, qui.

Triathlon a Lignano

Sabato 29 e domenica 30 settembre – Piazza M. d'Olivo: I Campionati rappresentano la più importante manifestazione di Triathlon dell'anno agonistico, e registrano oltre 4000 presenze tra atleti e pubblico. Ad attenderli, un lungo weekend con 4 gare che assegnano altrettanti titoli tricolore. Parallelamente si svolgerà il TRIdays Festival, con DJ set ed animazione.

Festival del Canto Spontaneo

Domenica 30 settembre, prosegue il Festival del Canto Spontaneo, alle 10,30, a Givigliana (bus navetta messo a disposizione dal Comune di Rigolato a partire dalle 8.30) si inizia con il rituale della Croce di Lorena e i canti patriarchini dei Cantuors di Ludario. Nella piccola chiesetta di San Pietro sarà invece possibile ascoltare i Nediski Puobi di Pulfero, le Cicigoi di Drenchia e le Pulgetutis di Sant'Ane in ricordo dello scomparso Pre Zef Cjargnel. A Rigolato, dopo il pranzo curato dagli Alpini di Ludaria, inizieranno i concerti con Klapa Cambi da Spalato, Duo Dracula Janos Hasur e il fisarmonicista dei mitici Vizonto. Ci si trasferisce nella stupenda chiesa di San Giacomo per il rush finale: Mario Crispi (Palermo) con i suoi flauti mediorientali, a seguire Latif Bolat al Saz e, per la prima volta in assoluto, i Dervishi rotanti per concludere un festival incredibilmente bello e ricco. Si ricorda che si puo' pranzare assieme agli artisti (è necessario prenotarsi) e che tutti gli spettacoli sono gratuiti.

‘Ottobre rosa e… piccante’

Domenica 30 settembre a Cividale, l’Itas Città Fiera sarà impegnata in un triangolare internazionale di pallavolo femminile. ‘Lo sport non deve solo pensare all’agonismo, deve anche essere educativo’ afferma Benardino Ceccarelli. Le ragazze di Gazzotti (A2), la Cda Talmassons (B1) e la Gen-I Volley di Nova Gorica (serie A slovena) si sfideranno in un triangolare a scopo benefico nel Palazzetto di via Perusini. L'evento sarà anche l'occasione per una raccolta di fondi a favore della Lilt. Info, qui.

Alla scoperta della città, in bici

In bicicletta sui luoghi della città in cui sorgono edifici e palazzi realizzati durante il Ventennio, contrapponendo lo stile artistico alla visione che l'antifascismo udinese ebbe in quel periodo. E' questo il tema della visita guidata in bici, per cui è stato già raggiunto il numero massimo di iscrizioni, organizzata per domenica 30 settembre dalla Sezione Anpi ‘Città di Udine’ insieme al Comune di Udine, con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine, e l’adesione della FIAB –Abicitudine, intitolata ‘Lo sguardo di Rosa Cantoni ‘Giulia’ sulla Udine del Ventennio’ alla scoperta della ‘facciata’ del regime: idee, stili, miti nella pietra dei monumenti e dei palazzi udinesi di epoca fascista. Per informazioni contattare l’Anpi di Udine all’email anpiudine@gmail.com o al numero 0432.504813 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30).

Auto d’epoca: Tricesimo

Nell’ambito dell’incontro tra i comuni gemellati di Tricesimo e Pinguente (Croazia) in programma sabato e domenica prossimi è prevista pure una mostra statica di vetture d’epoca, auto e moto nella tarda mattinata del 30 settembre. Le auto saranno in mostra dalle 11.30 in piazza Verdi, mentre le motociclette lo saranno in piazza Garibaldi dalla stessa ora.