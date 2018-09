Auto d’epoca: Tricesimo incontra il comune ‘gemello’ di Pinguente

TRICESIMO - Nell’ambito dell’incontro tra i comuni gemellati di Tricesimo e Pinguente (Croazia) in programma sabato e domenica prossimi è prevista pure una mostra statica di vetture d’epoca, auto e moto nella tarda mattinata del 30 settembre. Le auto saranno in mostra dalle 11.30 in piazza Verdi, mentre le motociclette lo saranno in piazza Garibaldi dalla stessa ora.

IL CLUB FRIULANO veicoli d’epoca (Cfve) presieduto da Italo Zompicchiatti, in particolare, ha messo a disposizione una trentina di modelli di auto d’epoca grazie alla collaborazione di appassionati collezionisti. Tra i modelli più interessanti si potranno ammirare alcune rare MG, Jaguar, Lancia, Alfa Romeo, Peugeot degli anni 40, 50 e 60, vetture di assoluto pregio selezionate nel vasto patrimonio conservato dagli iscritti al club. L’iniziativa va ad arricchire l’articolato programma del weekend tricesimano messo a punto dall’amministrazione comunale per accogliere degnamente la delegazione di Pinguente e s’inserisce nel calendario 2018 del Cfve che prevede anche altri eventi per fine anno come il tradizionale raduno ‘Colori d’autunno’ e alcuni appuntamenti natalizi con finalità benefica.