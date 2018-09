Audiovisioni!: Otolab a Udine per una Masterclass sulle videoinstallazioni

UDINE - Due giorni di laboratorio (Il 13 e 14 ottobre, da Lino’s & Co.) con i visual artist milanesi di Otolab sulle possibilità tecnico espressive delle videoinstallazioni. Videomapping, live audio-visual performance e light design destinati a set scenografici per spettacoli dal vivo musicali, teatrali o installazioni artistiche. Ospitato in festival, musei e gallerie internazionali, il collettivo di Otolab annovera docenze presso la Naba di Milano e accademie d’arte tra cui l’Isia di Urbino, l’Accademia di Belle Arti di Brera, Il Politecnico di Milano, il Muv Festival di Firenze e la Rufa – Rome University of Fine Arts. Attivo dal 2001 nella sperimentazione audiovisiva, unisce musicisti, dj, vj, videoartisti, videomaker, web designer, grafici e architetti in un percorso comune nell’ambito della musica elettronica e della ricerca audiovisiva.

L’EVENTO - Durante il laboratorio i docenti spiegheranno ai partecipanti quattro loro live performance: Bleeding a/v performance (presentata a Milano, Bologna, Krems, Parigi e Oslo) Fields a/v performance (presentata a Milano, Berlino e Tolosa) Resilience a/v performance (presentata all’Auditorium San Fedele di Milano) e Hexa a/v performance (presentata all’Unifestival di Macerata).

ARGOMENTI - Tra gli argomenti trattati ci saranno progettazione sonora, collegamento e gestione diretta dei files video, creazione di interfacce personali per gestire liveset come mixer video, sistemi generativi, oggetti 3d, la creazione di contenuti artistici coerenti e il loro utilizzo in situazioni come Vjset, Videomapping, installazioni e allestimenti teatrali. ll lavoro si articolerà in prevalenza attorno ai software Ableton Live per l’audio ed Isadora Troikatronix per il video, pur affrontando anche tecnologie diverse fino all’auto costruzione degli strumenti elettronici. La masterclass è a numero chiuso. Iscrizioni fino al 6 ottobre. Per informazioni: https://linosandcoudine.com/EventiLinos/audiovisioni-masterclass-con-otolab/