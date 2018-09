Lavori in A4: autostrada chiusa tra Latisana e Palmanova

LATISANA - Continuano a ritmo accelerato gli interventi inseriti nel programma della costruzione della terza corsia della A4. Le opere riguardano nel complesso sia il terzo lotto fra Alvisopoli e Gonars, 27 chilometri di strada dove già si può intravedere l’allargamento delle carreggiate in entrambi i sensi di marcia, sia il primo sub lotto (Gonars – Palmanova) del quarto lotto (Gonars – Villesse). Questi lavori comporteranno, come era già avvenuto con esito positivo la scorsa settimana, la chiusura del tratto Latisana e nodo di Palmanova in entrambe le direzioni di marcia dalle 20 di sabato 29 settembre alle ore 9 di domenica 30 settembre.

La chiusura consentirà di spostare il traffico dalle attuali carreggiate a quelle nuove. Una volta riaperta l’autostrada, infatti, la circolazione verrà convogliata, attraverso un percorso delimitato da new jersey e apposite segnaletiche verticali e orizzontali, sul nuovo manto stradale, nel tratto compreso tra il cavalcavia in località Valderie e il sottopasso Pedrina (solo nella carreggiata ovest in direzione Venezia) e tra lo svincolo di San Giorgio di Nogaro e la fine del lotto (Gonars) in entrambe le direzioni di marcia. Saranno chiuse dalle 17 di sabato fino al termine dell’attività anche le aree di servizio di Gonars Sud e di Gonars Nord.