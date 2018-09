A Montenars torna la 'Festa delle Castagne'!

MONTENARS - Dal 1985, nei primi due fine settimana di ottobre (6 e 7, 12, 13 e 14 ottobre 2018), si svolge a Montenars la 'Festa delle Castagne'. Si tratta di un appuntamento tradizionale che intende valorizzare il prodotto tipico di Montenars. Durante la manifestazione, vengono organizzate delle camminate guidate lungo vari sentieri, occasione per raccogliere le buone castagne di Montenars e scoprire i vari itinerari che è possibile intraprendere tra i boschi. Da qualche anno viene organizzata anche una marcia non competitiva, che attraversa i luoghi più caratteristici del comune.

SABATO 6 OTTOBRE

Alle 17 – Apertura chioschi

Dalle 20 – Intrattenimento musicale con i Mediterranea Music Group

DOMENICA 7 OTTOBRE

Alle 8 – Apertura chioschi

Alle 10 – Passeggiata nei boschi con accompagnatori, asinelli, e la possibilità di raccogliere castagne. Seguirà un caldo e dolce ristoro nel bosco

Alle 14 – Musica in allegria con i SpluMATS

Alle 14 – Spazio dedicato ai bambini con Truccabimbi

Alle 17.30 – 4 risate con SDRINDULE

Dalle 20 – Serata danzante con Franco Rosso e Fausto Zarabara

VENERDÌ 12 OTTOBRE

Alle 17– Apertura chioschi

Dalle 20 – Serata con il dj Massimo Romanini

SABATO 13 OTTOBRE

Alle 17 – Apertura chioschi

Alle 17 – Presentazione del libro ‘Corso di cucina… e d’intorni’ dello chef Ennio Furlan

Dalle 20 – Serata danzante con Petris Pasqualino

DOMENICA 14 OTTOBRE

Alle 8 – Apertura chioschi

Alle 10 – 3ª Camminata Per Roccoli E Castagni Km 8 non competitiva a passo libero e partenza libera. Iscrizioni e partenza presso l’Agriturismo ‘Al Tulin’ (Organizzata in collaborazione con A.S.D. Team Sky Friul). All’arrivo pastasciutta per tutti i partecipanti!!!

Alle 14 – Spazio dedicato ai bambini con Truccabimbi

Dalle 16 – Esibizione del gruppo folkloristico Balarins De Riviere

Dalle 20 – Serata musicale con The Fire’s Singers.