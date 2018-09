Auto finisce fuori strada e si ribalta: un ferito

TREPPO GRANDE – Una Citroen C3 è finita ruote all’aria all'ingresso della frazione di Vendoglio, a Treppo Grande. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 29 settembre. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo e per liberarlo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco.

Il ferito è stato accompagnato in condizioni serie all’ospedale di Udine a bordo di un’ambulanza. Ancora da chiarire le cause del sinistro. L’auto fuori controllo è finita nella scarpata accanto alla carreggiata, ribaltandosi. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri.