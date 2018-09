Fiammata da una bombola: feriti due istruttori della Friulana Subacquei

UDINE – Il malfunzionamento di una bombola d’ossigeno di tipo Dan ha causato un ritorno di fiamma che ha investito due istruttori del circolo Friulana Subacquei di via Pozzuolo, rimasti ustionati al volto e alle braccia. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in città nell’aula didattica del Circolo. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

I feriti sono due maestri di 53 e 55 anni, persone di grande esperienza. L’allarme è scattato attorno alle 15.30, con i corsisti che hanno subito chiamato il 118. Una delle due persone, più grave è stata portata in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono arrivati anche le Volanti della Polizia, chiamate a chiarire le cause dell’incidente.