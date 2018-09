Al Memorial Pajetta la Gsa conclude la preseason vincendo con Pistoia

UDINE - A una settimana dall'inizio del campionato, l'Apu Gsa Udine si presenta nel migliore dei modi ai nastri di partenza. Dopo il brindisi con squadra e sponsor organizzato nella splendida cornice di Portopiccolo, la Gsa Udine, al termine di un lungo ed intensissimo precampionato, coglie il primo scalpo di una formazione di A1 battendo, nella finale di consolazione del Memorial Pajetta, l'Oriora Pistoia per 92 a 76.

Ancora senza l'infortunato Cortese, la formazione del presidente Pedone ha palesato un'ottima forma fisica, che le ha consentito di correre a gran ritmo per tutti e 40 i minuti e una gamma di soluzioni offensive che hanno portato ad avere ben 6 bianconeri in doppia cifra alla fine dell'incontro.

Se nella semifinale con la Segafredo Bologna la partenza della Gsa era stata 'drammatica' con 15 a 0 di passivo, nel match con i toscani i bianconeri sono partiti benissimo con un 10 a 0 a proprio favore che ha dato il 'la' alla vittoria finale. Sugli scudi, per gli uomini di Cavina, un mortifero Nikolic, autore di 10 punti nei primi 10 minuti.

Concluso proprio sul +10 la prima frazione di gioco (30-20), i bianconeri hanno allungato ulteriormente, fino a +18, nel secondo quarto e si sono spinti fino al +24 (88-64) nell'ultima frazione di gioco. Aggressiva in difesa fino al limite del fallo (ben 30 fischiati agli udinesi), in attacco la formazione di Cavina è riuscita a trovare, di volta in volta, nuovi protagonisti, concludendo con soddisfacente precisione sia da due (30/38) che da tre punti (7/17). Nel finale, con il risultato già messo in cassaforte da Powell&co, la valanga di falli fischiati ha messo a sedere in panca Spanghero, Pinton e Penna, consentendo l'ingresso in campo del giovane esordiente Valentini.



GSA UDINE – ORIORA PISTOIA 92-76 (30-20, 55-37, 78-57)

GSA UDINE – Mortellaro 12, Visintini, Cautiero, Ohehen, Pinton 3, Genovese 5, Simpson 13, Penna 12, Nikolic 13, Pellegrino 9, Powell 13, Spanghero 12. All. Cavina.

ORIORA PISTOIA – Della Rosa 7, Johnson k.t., Peak 13, Johnson D.J. 15, Martini 5, Bolpin 8, Krubally 6, Di Pizzo, Severini 15, Auda 7. All. Ramagli.