Incidente a Verzegnis: muore un motociclista 28enne

VERZEGNIS – Un motociclista 28enne è morto domenica verso le 12.30 sulla strada che da Verzegnis porta a Sella Chianzutan. Il centauro, Salvatore Andrea Faro, residente a Codroipo ma originario di Catania, è finito contro una Fiat Panda con a bordo una coppia. Da quanto riferito il 28enne avrebbe perso il controllo della moto salendo verso la Sella: una volta caduto sull’asfalto sarebbe scivolato contro la Panda che sopraggiungeva proprio in quel momento. L'impatto è stato molto violento e l'auto non ha potuto fare nulla per evitarlo.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi. Sul posto la Sores ha inviato l’elicottero del 118, con i sanitari che hanno cercato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco. Il 28enne stava trascorrendo la domenica insieme al fratello, anche lui in sella a una moto.