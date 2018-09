UDINE - L'Osmer Fvg, per il pirmo giorno di ottobre, prevede, al mattino nuvolosità variabile in intensificazione, con venti deboli; in giornata cielo nuvoloso o coperto e si avranno deboli piogge sparse che dal pomeriggio saranno invece più diffuse con venti da nord-est in intensificazione.

Dalla serata Bora sostenuta, piogge da moderate ad abbondanti e quota neve che scenderà sulle Alpi verso i 1.500 metri circa. Nella notte Bora forte a Trieste.